أكدت الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" لن يتوقف، وأن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم للمواطنين، حيث إن هذا الدعم من سمات المجتمعات ولن ينتهي.

وأضافت القباج، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" المعروض على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض الأسر خرجت من منظومة تكافل وكرامة، لأنها ليست في حاجة للدعم الذي يقدم، وأن هناك بعض الأسر لديها سيارات حديثة جرى إخراجها من المنظومة، كما أن الوزارة تتابع هذه الأسرة لاسترداد الأموال التي حصلت عليها دون وجه حق خلال الفترات السابقة.

وأوضحت أن الأسر التي تدخل أبنائها مدارس خاصة أكثر من 3 آلاف جنيه لن تدرج ضمن المنظومة لإتاحة المجال لمن هم أكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية للأسر استراتيجية ورؤية للحكومة الجديدة منذ عام 2014.