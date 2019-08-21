قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه منذ تطبيق النظام التجريبي لمنظومة الرعاية الصحية الشاملة قررت الحكومة تحملها من قبل الموازنة العامة للدولة أموال لغير القادرين في العلاج والدواء.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه قد تم عقد عده اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية وكان اليوم، ختام تلك الاجتماعات للاتفاق حول معايير إقصاء هولاء من اشتراك التأمين الصحي الجديد عن طريق الاستعانة بقواعد البيانات الموجودة في وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها قاعدة بيانات محدثه عن الاسر المستحقه لبرنامج "تكافل وكرامة" وهم من سينطبق عليهم إعفاء اشتراك التأمين الصحي.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد في ختام لقائه ضرورة ضمان كفاءة التطبيق والمراجعة الدورية لذلك التطبيق، وسيتم إصدار القرار في القريب العاجل بحد أقصى خلال أسبوعين.