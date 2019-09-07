تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع "شارع مصر" خلال زيارته لمحافظة المنيا، وهو أحد المشروعات الصغيرة التي نفذتها المحافظة لشباب الخريجين، ويشمل أنشطة تجارية عديدة.

جاء ذلك بصحبة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

وأوضح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أنه جرى اختيار مشروع "شارع مصر" في أحد الأماكن المتميزة على كورنيش النيل بالمحافظة، بهدف دعم شباب الخريجين وتسخير الإمكانيات اللازمة؛ كي يتسنى لهم إقامة مشروعات صغيرة برؤية حضارية جديدة، تجري بشكل مُنظم وفق إطار قانوني، يسمح بتوفير فرص عمل عديدة أمام شباب المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع مُجهز لاستقبال مشروعات تجارية، وهو مخصص للمشاة فقط بغرض التسوق والتنزه للأسر المصرية، والسياحة الوافدة؛ حيث يحتوي على أنشطة تجارية مختلفة تشمل ملابس وإكسسوارات، بجانب المأكولات السريعة.

من جانبه أوضح الذكتور محسن أحمد، مصمم المشروع، أن هذا المشروع جرى تنفيذه على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث جرى إنشاء 38 محلاً تجارياً بمسطح 3× 4 م، بالإضافة إلى 33 عربة مأكولات للوجبات السريعة، منها 9 عربات كبيرة، و 12 عربة صغيرة و12 عربة أخرى متوسطة.

وأشار إلى أنه جرى تسليم 18 محلاً مؤخراً، وجارٍ التجهيز حالياً لتسليم 20 محلاً أخرى للشباب، ممن انطبقت عليهم شروط ومعايير التقديم وذلك في غضون 10 أيام.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع، الذي يوفر متنزها للمواطنين، وفي الوقت نفسه يوفر فرص العمل لشباب الخريجين، مطالبا بالاهتمام بأعمال النظافة والصيانة للمشروع، لضمان استمراريته، ونجاحه.