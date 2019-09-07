استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لسوهاج، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، وقيادات الوزارة، بتفقد محطة صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة، بطاقة 35 ألف م3/يوم، بتكلفة 210 ملايين جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها نحو 80 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية شهر نوفمبر 2019، لخدمة 450 ألف نسمة.

جارٍ توصيل الصرف لـ36 % من سكان المناطق الريفية

وأكد وزير الإسكان، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، لتوفير خدمة الصرف الصحي بالصعيد، موجها بتنفيذ الوصلات المنزلية بالتوازي مع تنفيذ المحطة حتى يستفيد بها المواطنون بعد الانتهاء من تنفيذها.

وقال الجزار: تنفذ وزارة الإسكان حالياً 4 مشروعات لصرف صحي الحضر بمحافظة سوهاج، بتكلفة مليار و550 مليون جنيه، وتشمل، مشروع صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة، ومشروع صرف صحي مدينه ساقلته، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية شهر ديسمبر 2019، ومشروع صرف صحي دار السلام (شاملاً المعالجة والشبكات والروافع)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر ديسمبر 2020، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع خط السيب النهائي لمحطة معالجة صرف صحي جهينة والمراغة، بتكلفة 85 مليون جنيه، موضحاً أنه بالانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات يكون جرى تغطية كامل الحضر بالمحافظة بخدمات الصرف الصحي.

وفيما يتعلق بصرف صحي المناطق الريفية بمحافظة سوهاج، أوضح وزير الإسكان أنه جارٍ الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لأكثر من 30 ألف مواطن بما نسبته 1 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لنحو مليون و172 ألف مواطن، بما نسبته 35 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، بخلاف نحو 532 ألف نسمة يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، بما نسبته 16 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.