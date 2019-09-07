تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، ومرافقوهم، المستشفى الجامعي ومستشفى الأورمان بمدينة سوهاج الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هذه المشروعات الطبية سترفع من مستوى الخدمات الصحية بمحافظة سوهاج بشكل عام.

579 مليون جنيه استثمارات في سوهاج الجديدة في خطة "2019 - 2020"

وأوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات بمدينة سوهاج الجديدة بخطة العام المالي 2019 / 2020، تقدر بنحو 579 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات بالمدينة حتى 30/6/2019، 3 مليارات و40 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 360 فداناً بالمدينة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، وجارٍ تخصيص 95 فداناً أخرى لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.

وأضاف: جارٍ تنفيذ مشروع مستشفى الجامعة بمساحة 8.56 فدان وبها 200 سرير، وبلغت نسبة الإنجاز 55 ٪، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020، ومشروع مستشفى الأورمان بمساحة 6.61 فدان، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2020.