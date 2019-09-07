أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية نجح في مساعدة 4 مواطنات مصريات في مغادرة المملكة عقب احتدام الخلاف بينهم وبين صاحبة العمل اللاتي كانوا يعملن لديها بمهنة "مصففة شعر"، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن وزير القوي العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بحل مشكلة المصريات الأربع مع صاحبة العمل، بعد أن تقدمن في وقت سابق بالتماس يطلبن فيه مساعدتهن في الرجوع إلى أسرهن بأرض الوطن نظرا لتصاعد الخلاف بينهن وبين صاحبة العمل نتيجة المعاملة غير اللائقة، وتخفيض الأجر الشهري لهن، وعملهن أكثر من عشر ساعات دون احتساب للأجر الإضافي، فضلا عن عدم ملائمة السكن للشروط الواجب توافرها فيه.

وقال : إنه بالتواصل مع الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة بالرياض للوقوف علي أخر تطورات الموقف أفاد أن صاحبة العمل في البداية لم تبدي تعاونا في حل المشكلة، غير أنه ظل يتابع الموقف بصفة مستمرة لإقناعها بعمل خروج نهائي لاثنين من العاملات وغادرن ، وظلت الثالثة والرابعة لم تحل مشكلتهما لتعنت صاحبة العمل التي قامت بعمل بلاغ تغيب عن العمل لهما .

وقام الملحق العمالى بتحريك شكوى ضد صاحبة العمل بمكتب عمل الرياض لإلغاء بلاغ التغيب واستخراج تأشيرات خروج نهائي لهما ، إلا أن ظروف العاملة الثالثة الأسرية اجبرها على سرعة المغادرة لمرض ابنتها.

وبناء على رغبتها تم مخاطبة إدارة الأزمات بمكتب العمل وكذلك مخاطبة إدارة الوافدين لعمل خروج نهائي للمواطنة "بصمة مرحل" وغادرت في اليوم نفسه وقد ظلت المتابعة قائمة من مكتب التمثيل العمالي حتى وصول المواطنة الرابعة إلي أرض الوطن.

وقدمن المصريات الأربع جزيل شكرهم لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي، والقنصلية المصرية بالرياض على سرعة التحرك لإنهاء مشكلتهم وعودتهم إلي أسرتهم.