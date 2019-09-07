شدد الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، على بذل المزيد من الجهد والانضباط والالتزام، لتظهر معاهد البحر الأحمر الأزهرية بصورة مشرفة، وضرورة تفعيل وحدات التدريب.

كما أعطى يونس، تعليماته بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمعاهد، وكذلك تم التنبيه على شيوخ المعاهد بالانتهاء من حصر جميع الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي.

وأوصى بضرورة معالجة جميع نقاط الضعف، ومحاولة وضع المقترحات والتوصيات من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، الذي عقده اليوم السبت بحضور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومديري المراحل التعليمية ومدير إدارة الامتحانات ومديري إدارات ديوان عام المنطقة، ومديري الإدارات التعليمية وشيوخ معاهد البحر الأحمر الأزهرية ومنسقى وحدات الجودة بالمعاهد، وذلك لبحث الاستعدادات والتجهيزات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2019 ـ 2020 م.

تناول الاجتماع، عرض ومناقشة عدة محاور رئيسية تخص العملية التعليمية والكتب الدراسية والمناهج الدراسية.