ضبط قضيتي تحريض على الفسق خلال حملة أمنية في البحر الأحمر

تمكن ضباط قسم حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالمحافظة، من ضبط عدة قضايا فسق ومزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، خلال حملة أمنية على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية في الغردقة.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط قسم حماية الآداب العامة بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر، بحملة الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بالغردقة.

أسفرت الحملات التي أشرف عليها مدير أمن البحر الأحمر، عن فحص 95 شقة مفروشة، وجرى ضبط قضيتين تحريض على الفسق، وجرى فحص 11 فندقا شعبيا، والمقيمين بالشقق المفروشة، وجرى الكشف عنهم جنائيا وسياسيا.

كما ضبطت الحملة قضيتي عدم إخطار وقضية سماسرة بدون ترخيص، وقضيتي عدم حمل شهادة صحية، وقضية مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص.