أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، وقوف الشعب المصري في صف أبطاله جيشه العظيم، قائلا: "اللي بيعادي جيشك بيعاديك، جيشك شرفك، وجيش مصر شرفنا، وعزتنا وكرامتنا، واللي يشتم الجيش بيشتم المصري، واللي يشتم الجيش المصري بيشتم 100 مليون مصري، لأن الجيش بتاعنا إحنا وعزتنا وتاج راسنا، ومفيش بيت مفيهوش حد من القوات المسلحة".

أي إساءة للقوات المسلحة إساءة لكل مصري

وقال موسى، خلال حديثه الاستثنائي بـ"ستوديو البلد" على قناة "صدى البلد"، للتعليق على محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، "لولا الجيش المصري مكنش هيكون في بلد ولا هيكون في حد، وكان التنظيم الإرهابي اللي بيحكم لحد دلوقتي وقتل المصريين، الجيش هو اللي حامينا كلنا، واللي يقرب من جيشنا الشعب ينتفض علشان يقتص، وياخد حقه لأن أي إساءة للقوات المسلحة إساءة لكل واحد فينا".

وشدد موسى، على أن كل من ينتمي ويساعد الإخوان مثله مثل الإخوان، موضحا "اللي يعادي مصر وجيشها بيعادي شعبها، أعرفوا الحكاية أصلها إيه، فشلوا على مدى 8 سنين في ضرب جيشنا".

وأوضح موسى، أن "أعداء الوطن حاولوا تفكيك الجيش وفشلوا، وحاولوا ضرب العلاقة بين الجيش والشعب وفشلوا وهيفشلوا"، مستكملا "ميعرفوش المصريين بيحبوا جيشهم أد ايه، ميعرفوش إحنا بنحب جيشنا أد ايه، بنعشق جيشنا، من أصغر مقاتل للقائد الأعلى للقوات المسلحة".

واستكمل موسى: "تبقى متشرف كدا وأنت بتتكلم عن جيشك، البلاد اللي مفيهاش جيوش مش بلاد، والبلاد اللي معندهاش جيوش انتهت ومش هترجع تاني، جيشنا هو أشرف مؤسسة موجودة، مؤسسة وطنية عظيمة طول عمرها".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون.

كما عاقبت أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما.

وقضت ببراءة محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبوزيد، وحمدي إبراهيمي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف، وأحمد أبو مشهور، وصبحي صالح، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلي عز الدين من تهمة قتل المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمد محمد مرسي عيسي العياط لوفاته، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون في القضية بحسب أمر الإحالة هم "محمد بديع عبدالمجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسن العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبدالخالق، وعصام أحمد محمد الحداد، ومحي حامد السيد أحمد، أيمن علي سيد أحمد، صفوة حمودة حجازي رمضان، وخالد سعد حسين محمد، وجهاد أحمد محمود الحداد، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل، وكمال السيد محمد السيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد الشيخة".