فيديو.. أحمد موسى يهاجم الإعلاميين: لو مدافعتش عن جيشك اقعد في بيتك

طالب الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، الإعلام المصري بالتصدي لحملات التشوية التي تطول الجيش المصري وأبطاله البواسل، مثلما جرى تشويه صورة الشرطة المصرية، وضربها في يناير 2011 "خلي بالك من الخطة، لأنها هي دي الخطة اللي شغالة".

وهاجم موسى خلال حديثه الاستثنائي بـ"ستوديو البلد" على قناة "صدى البلد"، للتعليق على محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، الإعلاميين قائلا: "إعلام مصر فين؟.. إعلاميين مصر فين، بلدكم يا جماعة وجيشكم.. هي الناس مالها؟ هو إنت خايف تدافع عن جيشك؟ إيه اللي بيحصل؟ ما الجيش بياخد في صدره، ما أنا آخد الحملات الإعلامية ولا يفرق معايا، دفاعك عن الجيش دفاع وجود وطن وأرضك وعرضك وبيتك، هي الناس مالها؟".

وتساءل موسى: "هي الناس من غير الجيش تسوى إيه؟ هو أنت لما يكون عندك برنامج ولا جورنال ولا موقع ومتساندش بلدك يبقى لازمتها إيه إنك موجود، ملكش لزوم لو مدافعتش هذه الأيام عن جيشك وبلدك، أقعد في بيتك واستريح، هذه معركة الشعب والإعلام.. إحنا الخط الأول".

وقال موسى،"هو بيحاربك بإيه النهاردة؟.. بيحاربك بالإعلام.. مش بيحاربك بالسلاح، فلو إنت مش إعلام قادر؛ أقعد في البيت، لازم تقف وتدافع بقوتك عن بلدك وكيان بلدك ومؤسسات بلدك.. دي لحظة زي قبل 30/6 بالظبط، والمعركة لسة مخلصتش والجاي أصعب، في شغل بيتم وفي محاولات إني أعمل شرخ بين الناس وجيشهم العظيم".

وأكد موسى، أن كل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية هم عدو لكل مصري شريف، وعدو لجيشنا ورئيسنا، ولشرطتنا وقضائنا، متابعا "في ناس مش من ضمن تنظيم الإخوان ولكن طابور خامس، زيهم زي الإخوان وأعدائنا، واللي يعادي جيشك بيعاديك".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون.

كما عاقبت أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما.

وقضت ببراءة محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبوزيد، وحمدي إبراهيمي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف، وأحمد أبو مشهور، وصبحي صالح، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلي عز الدين من تهمة قتل المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمد محمد مرسي عيسي العياط لوفاته، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون في القضية بحسب أمر الإحالة هم "محمد بديع عبدالمجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسن العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبدالخالق، وعصام أحمد محمد الحداد، ومحي حامد السيد أحمد، أيمن علي سيد أحمد، صفوة حمودة حجازي رمضان، وخالد سعد حسين محمد، وجهاد أحمد محمود الحداد، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل، وكمال السيد محمد السيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد الشيخة".