أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن استيائه من استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير شرعي في مدغشقر، مطالبا، خلال زيارته الرسمية إلى مدغشقر، رئيس البلاد أندريه راجولينا بتوفير فرص عمل للمواطنين وإيجاد سبل أخرى لتوفير الدخل حتى لا يرتكبوا أعمال تهريب الموارد النباتية والحيوانية والمعدنية للبلاد بشكل غير شرعي، وفقا لشبكة " أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وناشد بابا الفاتيكان، الحكومة في مدغشقر محاربة الفساد المدمر للبيئة الذي يضع شعبها في "فقر وحشي".

وكان البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، قد بدأ في وقت سابق، جولة خارجية تشمل زيارة موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس، وهي 3 دول أفريقية مطلة على المحيط الهندي، ترزح تحت الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية، وشكلت موزمبيق المحطة الأولى في جولة بابا الفاتيكان، تلتها مدغشقر، وسيختتم جولته بزيارة موريشيوس.