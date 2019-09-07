أظهرت تقديرات مبكرة لشباك التذاكر، أن الجزء الثاني من فيلم الرعب "IT" يتجه لتحقيق 100 مليون دولار في شباك التذاكر بعطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

وإذا نجح الفيلم في تجاوز إيرادت الـ 100 مليون دولار، سيكون أول فيلم ليس من إنتاج ديزني يحقق هذا الرقم في الافتتاحية، ويحتل المركز الخامس بعد "Avengers: Endgame" و"The Lion King" و"Toy Story 4" و"Captain Marvel".

الفيلم من إخراج أندريس موشيتي، كتابة جاري دوبرمان، وبطولة كل من بيل سكارسجارد، جيمس مكافوي، جيسيكا شاستاين، جاي راين، جايس رانسون، بيل هادر، وأندي بن، وطُرح الجزء الأول من الفيلم عام 2017، وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ستيفن كينج، وحقق إيرادات وصلت إلى 700 مليون دولار.