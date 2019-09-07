أعلن السيد عطا المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، غدًا الأحد.

وكان عطا، أعلن أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وتعلن نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.

النتائج ستكون متاحة على موقع التنسيق، الذي قام الطالب بتقديم الرغبات عليه، من هنـــــــــا.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة.