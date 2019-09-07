قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم، اليوم، تجديد حبس المتهم "عبدالعليم. ع. ع"، وشهرته "أبو سريع"، رئيس العمليات النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي، بمركز طامية، 45 يوما، بتهم الانضمام لجماعة محظورة، وإحراز متفجرات وأسلحة نارية وذخائر وتفجير برج كهرباء.

صدر القرار، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان العجمي.

ترجع وقائع القضية التي قيدت برقم 1563 لسنة 2015 إداري طامية، والمقيدة برقم 230 لسنة 2015 حصر تحقيق، بتلقي معاون مباحث مركز شرطة طامية، بوقوع انفجار شديد أسفل أحد أبراج الكهرباء بجوار وحدة الصيانة التابعة لمجلس مدينة طامية، وأنه بانتقال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين أن الانفجار أدى إلى سقوط البرج رقم 194 متوسط 220 ك ف وسقوط الأسلاك الخاصة به.

وباشرت نيابة طامية الجزئية التحقيق في الواقعة، وتبين من خلال التحقيقات، أن تحريات أحد ضباط قطاع الأمن الوطني بالفيوم، توصلت إلى ارتكاب 4 متهمين الواقعة، وأنهم وضعوا عبوات متفجرة بجوار محول الكهرباء ما أدى لسقوطه، بالاشتراك مع 4 متهمين آخرين يشكلون مجموعة الرصد والتأمين من تنظيم الإخوان الإرهابي، والذين أمنوا المكان لحين تنفيذ الواقعة، حاملين الأسلحة النارية الآلية.

كما تبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم الرئيسي "عبد العليم. ع. ع" يرأس تلك المجموعتين وشهرته "أبو سريع"، وهو رئيس العمليات النوعية بمركز طامية، بينما كان دور 6 متهمين آخرين، تمويل المجموعتين بالأموال اللازمة لإتمام العملية، وأن المتهم الهارب "مصطفى. ع. م"، وهو رئيس اللجان النوعية بمحافظة الفيوم، ويعاونه 4 متهمين آخرين، وباستجواب المتهم الرئيسي، "عبدالعليم. ع" أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدا انتمائه لجماعة الإخوان المصنفة إرهابيا.

طالبت النيابة الكلية بالفيوم، إحالة المتهمين في القضية إلى النيابة العسكرية للاختصاص، باعتبار أن تلك المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية لها، وقررت النيابة حبس المتهم، ونظرت محكمة الجنايات تجديد الحبس، وأصدرت قرارها المتقدم.