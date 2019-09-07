أمر المستشار محمد ضياء مدير نيابة مركز كفرالدوار بالبحيرة، اليوم، بحبس ربة منزل وعشيقها وصديق له، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل زوجها.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا، يفيد بسقوط سيارة ملاكي بمصرف بالطريق الزراعي بدائرة المركز، والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف. أ. ج" سائق، مقيم بقرية "النشو البحري" بدائرة المركز، ووجود آثار حز دائري حول رقبته، وبحوزته جميع متعلقاته، ويوجد شبهة جنائية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم كل من زوجة المجني عليه "م. أ. م"، ربة منزل، "ه. ش. ف"، سائق، و"ع. م. أ"، سائق، و"إ. م. إ"، عامل مقيم بقرية الوسطانية، و"ح. أ. ح"، عاطل.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية، أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الخامس، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الثاني بوجود علاقة غير شرعية بينه والمتهمة الأولى، واتفاقهما على التخلص من المجني عليه، فاستعان بباقي المتهمين، حيث اتصل المتهم الرابع بالمجني عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص، وتقابل معه المتهمان الأول مرتديًا زي سيدة منتقبة والخامس، واستقلا السيارة بصحبته، وتتبعهم المتهم الثالث بسيارة ملاكي وحال سيرهم بالطريق طلب منه المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته، وعقب توقفه باغته المتهم الأول بخنقه باستخدام حبل حتى فارق الحياة، ودفعوا السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة وهربوا.