5 دقائق هي المدة الزمنية لوصلة هزار، جمعت بين شاب وزوجته، في منطقة العمرانية، انتهت بجريمة قتل.

محضر الشرطة أوضح أن الزوجة ذبحت زوجها بعد أن تعدى عليها بالسباب والشتائم في أثناء الهزار.

تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، ونائبه، اللواء سامح الحميلي، أوضحت أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بقتل ربة منزل، لزوجها، بسبب خلافات بينهما، وانتقل إلى موقع الحادث المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية، حيث تم العثور على جثة الزوج وبها عدة طعنات في الرقبة والصدر، وألقى القبض على الزوجة.

وشُكِّلَ فريق لإجراء التحريات اللازمة حولها، حيث تبيَّن من تحريات العقيد محمد غراب وكيل فرقة المباحث، أن "وصلة هزار" بين الزوجين انتهت بالجريمة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فيها.

الزوجة اعترفت في المحضر المحرر بشأن الجريمة: "مكنش قصدي أقتله، شتمني، روحت ضربته بالسكينة في رقبته، مات".

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة، لمناظرة جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.