جدد قاضي المعارضات قبل قليل، حبس زوجة لواء سابق وعشيقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تحريض عشيقها على قتل زوجها وقت مباراة القمة الـ118 بين الأهلي والزمالك.

حاولت المتهمة التنصل من جريمتها والادعاء بأنّها لا تعرف المتهم بعد أن واجهتها النيابة بتحريات المباحث، التي أكدت بوجود علاقة صداقة تربط زوجة المجني عليه بالمتهم، وأنّها استعانت بالمتهم لقتله لوجود خلافات مع زوجها.

كان قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، تمكن من كشف الجريمة والقبض على المتهمين، بعد أن كشفت التحريات عن أنّ دوافع الجريمة كانت بقصد "الانتقام من الضحية"، وأنّ المتهم كان يتربص به وينتظره أعلى سطح المنزل في الطابق الـ13، وعندما صعد لتصليح "الدش" فوجئ بهجوم المتهم عليه بسكين كان يخفيها في ملابسه وبقر بطنه بها، فسقط المجني عليه على الأرض جثة هامدة.

وقالت مصادر أمنية إنّ احتمالية وجود علاقة آثمة تجمع المتهم بأرملة الضحية قائمة، رغم إقرار الأخيرة معرفتها بالمتهم، لكن هناك دلائل تشير إلى وجود علاقة بينهما عن طريق الاتصالات الهاتفية التي جرت بينهما ورصدتها المباحث على هاتف المتهم.

وتابعت المصادر أنّ الفريق الأمني استجوب نحو 40 أسرة في العقار والعقارات المجاورة، لتحديد الأشخاص الذين صعدوا أعلى سطح العقار وقت وجود الضحية، في أثناء محاولته ضبط إشارة الريسيفر في أثناء المباراة، وعثر بجانب جثة الضحية على "مرتبة ومخدة ومفك وزرادية"، وساهمت تلك الأدوات في فك طلاسم الجريمة والقبض على المتهمين.