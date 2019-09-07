"بدرة": فوائد شهادات قناة السويس 15.5% في حين أعلى فائدة حاليا 12%

قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة عندما طرحت شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، كانت واثقة من حصولها على تمويل من المواطنين لتنفيذ مشروع ذي طبيعة خاصة أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "بدرة" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أعلى سعر للفائدة على الأموال في تلك الآونة لم تتجاوز الـ12% واستمر الأمر مدة العامين؛ غير أن الهيئة العامة لقناة السويس قررت تحريك سعر الفائدة لـ15.5% مدة 3 سنوات قبل نهاية فترة تلك الشهادة، موضحا أن متوسط سعر الفائدة التي حصل عليها المودعين وصلت لـ14.1% وهي مجمل الفائدة خلال الـ5 سنوات.