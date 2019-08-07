قدم السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خالص التعازي لأسر شهداء حادث معهد الأورام، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، حيث ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر عازمة على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره بمساندة الشعب المصري وتكاتفهم مع الدولة.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ورئيس المخابرات العامة.

وأوضح أن اجتماع السيسي، اختص بمتابعة ما تم من قبل مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي منذ شهر فبراير وحتى الآن، كما أن مصر وضعت محاور رئيسية تمثل أهمية بالنسبة لها وتتحرك فيها تجاه القارة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا تجاه القارة الأفريقية في مجالات كثيرة ففي النواحي السياسية استضافت مصر القمم التشاورية الخاصة بليبيا والسودان ولقاءات كثيرة ثنائية تمت على أرض مصر، كما تم عرض ما تم إنجازه في مجال الصحة داخل أفريقيا، خاصة فيما تم إنجازه في مبادرة الرئيس للكشف وعلاج مليون أفريقي من فيروس سي ومراكز غسيل الكلى التي تم إنشاؤها في بعض الدول الأفريقية.