أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يدعم المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة مصرية حديثة.

وأوضح "أبو شقة" خلال اجتماعه اليوم بقيادات الحزب، أن الحزب لا يدعم مسئول على بياض وإنما هو معه مادام مع مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن تلك هي مبادئ الحزب منذ نشأته وهي إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق الجميع.

ودعا "أبو شقة" إلى إعلاء مصلحة الحزب فوق أي اعتبارات شخصية وإدراك أن أي قرار مؤسسي وليس فرديا كما يزعم البعض، ومن لديه أي شكوى أو اقتراح، قائلا: "لا تسمعوا لأشخاص ليسوا وفديين أصلاء ويدعون لنفسهم صفات بالحزب وهم مفصولون".