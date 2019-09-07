صور.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلا بالمدارس" بشبرا الخيمة

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، والدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرف التجارية بالمحافظة، ونجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا، مساء اليوم، معرض "أهلا بالمدارس" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، والذي يضم جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وتوفير منتجات الملابس والاحتياجات الأساسية للطلاب من خلال الشركات التابعة للوزارة والخاصة بسعر الجملة، لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن أهالي القليوبية.

وأكد الوزير خلال افتتاح المعرض أن التخفيضات تتراوح من 25 إلى 30% على جميع مستلزمات المدارس، وذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح أكبر عدد من المعارض المخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية البسيطة، ومساندتها مع اقتراب دخول موسم المدارس، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية والحكومة.

وقال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إن معرض "أهلا بالمدارس" يشارك فيه عدد من الشركات المتخصصة، وبه كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية والملابس التي تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية، وجرى التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين والغرفة التجارية، لافتا إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم.

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة بصدد افتتاح 3 معارض تحت شعار "أهلا بالمدارس" بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة الداخلية ومديرية التموين، وتم تنفيذ العديد من الدعاية التسويقية لتعريف المواطنين بها لزيادة الإقبال عليها والاستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات.

وأشار إلى أن المعارض تقام بمدن بنها وشبرا الخيمة والقناطرالخيرية بتخفيضات تصل إلى 30%، موضحًا أن الغرفة التجارية تتحمل تكلفة إقامة المعارض والخدمات اللوجستية للشركات العارضة.