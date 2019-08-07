افتتح الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، معرض مبادرة "ضد الغلاء" بجوار كوبري أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، الذي ينظمه حزب "حماة الوطن"، بحضور مجدي سابق أمين الحزب بالمحافظة، والإعلامي سيد زيد ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

قال مرزوق، إن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ورفع الأعباء عن كاهلهم والمساهمة في تلبية احتياجاتهم المعيشية ومحاربة جشع بعض التجار.

وأوضح أن أي تلاعب في الأسعار سيواجه بمنتهى الشدة والحزم من خلال عمل المحاضر اللازمة، مشددا على التأكد من البيع بالسعر المقرر ووضوح قيمة السلعة أمام المواطنين، لضمان عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

يضم المعرض السلع التموينية والمواد الغذائية من اللحوم والسكر والزيت والأرز والمكرونة وغيرها من السلع التي تباع بأسعار تنافسية حقيقية مخفضة، مقارنة بالسوق المحلي وفي متناول جميع الأسر، وفي نهاية المعرض قام المحافظ بتوزيع شنط مواد غذائية على الفقراء بجوار المعرض.