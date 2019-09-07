افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز خدمة المستثمرين بالقرب من المنطقة الصناعية التي يتم تنفيذها للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمحافظة المينا.

وعن أهمية المنطقة الصناعية قال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الغرض من مراكز خدمة المستثمرين هو توفير مندوبين من عدة جهات الإدارية الحكومية المختلفة في مكان واحد بهدف تسهيل إجراءات المستثمرين وسرعة تنفيذها.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن من الجهات الوجب توافرهم في مركز خدمة المستثمرين، هو مندوب من الشهر العقاري، ومن التراخيص الحكومية، والبنوك لتسهيل الإجراءات البنكية، ومندوب عن التوقيع الإلكتروني، وخبراء قانونين.

كما يتيح المركز التواصل مع الفرع الرئيسي بالقاهرة للمساعدة في كل إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات، تحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية والمناطق الحرة والاستثمارية، إضافة إلى تقديم مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أي شكاوى يتعرض لها المستثمر وممثلو الشركات، والعاملون في مراكز خدمات المستثمرين من الشباب.

وأكد الخبير الاقتصادي أن وجود مركز خدمة المستثمرين بجانب المنطقة الصناعية يساعد في عملية تنمية الصعيد، والتسويق في الفرص الاستثمارية بها، ما يساعد في النهوض بمنطقة الصعيد اقتصاديا.

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بينما قال الدكتور مصطفي بسيوني الخبير الاقتصادي، إن مركز خدمة المستثمرين يهدف إلى توفير كافة الخدمات للمستثمرين في مكان واحد، بهدف تشجيع عملية الاستثمار في مناطق جديدة بتوفير هذه المراكز.

وأضاف بسسوني لـ"الوطن"، أن المركز يقدم إجراءات التوثيق والترخيص واستخراج السجل التجاري وغيرها من المستندات المطلوبة، بدلا من التنقل لوزارة الاستثمار، ليقدم الخدمة تحت عنوان "السقف الواحد" بدلا من مسمى "الشباك الواحد"، حيث يتصل المركز من خلال شبكة إلكترونية بالمركز الرئيسي للوزارة.

وتفقد مدبولي المنطقة الصناعية التى ستضم صناعات غذائية وهندسية وكيماوية على مساحة 80 ألف متر مربع بها 68 وحدة بنسبة تنفيذ 85%، على أن يتولى التسويق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.