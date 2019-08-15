طالب السيسي بإطلاقها.. تعرف على البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول توجيه الرئيس السيسي بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة في سبتمبر المقبل.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار

- تأتي البوابة في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وذلك بميكنة الخدمات المختلفة بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعتها.

- البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية تستهدف عرض كل الفرص الصناعية الاستثمارية على قاعدة بيانات موحدة.

- وتساعد المستثمرين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والعوامل التنافسية، وحجزها إلكترونيا من أي مكان في العالم.

- هناك فرص استثمارية متاحة بالمناطق الصناعية في 9 محافظات، وعدد من المجتمعات العمرانية الجديدة بما يقرب من 6 ملايين متر مربع.

- وتشمل البوابة الاستثمارية حصر للمناطق الصناعية وفقا لنظم المعلومات الجغرافية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة.