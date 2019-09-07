قال جمال فهمي رئيس اللجنة الثقافية لحقوق الإنسان، إن حجم الأعمال الدرامية تراجع بشكل ملحوظ، ما أثر علي تراجع المستوى الفني بشكل كبير، وهو ما تم ملاحظاته خلال متابعة الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان.

وأضاف فهمي، خلال كلمته في حفل المجلس القومي لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الانسان لعام 2019، أنه تلاحظ غياب كثير من شركات الإنتاج، مستنكرا زيادة نسبة الإعلانات بشكل كبير واصفا ذلك باعتداء على حق المواطن المشاهد لمتابعة العمل الدرامي.

وأشار إلى أنه تلاحظ أيضا التزام الأعمال ببعض معايير حقوق الإنسان، وتراجع نسب الانتهاكات الحقوقية والقيم، وهو مؤشر جيد.