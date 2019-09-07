نفذت القوات الخاصة الأفغانية سلسلة من العمليات في ستة أقاليم؛ ما أسفر عن مقتل 9 مسلحين من حركة طالبان، واعتقال 25 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم السبت، في نشرتها باللغة الإنجليزية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن خمسة مسلحين من طالبان قتلوا في إقليم "فراه" غرب البلاد بينما قتل الأربعة الآخرون في مدينة قندوز عاصمة إقليم قندوز في الشمال.

واعتقلت القوات مسلحًا ودمرت مستودعا صغيرا للذخيرة في إقليم قندوز، وفي عملية منفصلة في إقليم "أرزكان" اعتقلت القوات الخاصة مسلحين اثنين من حركة طالبان ودمرت مستودعًا صغيرًا للأسلحة.

وقال مسئولون عسكريون إن القوات الخاصة اعتقلت خمسة مسلحين، ودمرت كذلك مستودعًا للأسلحة في إقليم "بالخ".