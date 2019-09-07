قريب العالم النووي الراحل: أهل قريته يحبونه رغم اختلاطه القليل بهم

قال عمرو عبده عبادة، أحد أقارب الدكتور أبو بكر عبد المنعم، العالم المصري الذي توفي في ظروف غامضة أثناء مشاركته بورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، إن الراحل قضى طفولته وشبابه في قرية طصفا التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، ولم يستقر في القاهرة إلا بعد الزواج.

وأضاف عبادة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الراحل هو ابن عم والدته، وكان دائم التردد على القرية باستمرار، حيث يحبه أهل القرية ويحترمونه ويقدرونه كثيرًا، على الرغم من عدم اختلاطه الكثير بهم، موضحًا أنه في العامين الأخيرين أصبح تردده على القرية مقتصرًا على المناسبات بسبب ظروف عمله الذي كان يحتم عليه السفر كثيرا.

العالم الراحل لديه والدان توفي أحدهما منذ عدة سنوات

ولفت إلى أن آخر مرة رآه فيها كان خلال شهر رمضان الماضي، حيث كان في القرية لزيارتها، إلا أنه دائم التواصل معه عبر "الفيس بوك" للاطمئنان عليه باستمرار وتهنئته بنجاحاته، حيث تحدث معه منذ أقل من شهر لتعزيته في وفاة أحد أصدقائه.

القرية في حالة حزن في انتظار جثمان الراحل

وأردف أنه كان لديه ابنة وولدان، توفي أحدهما منذ نحو 5 سنوات، كما أنه له شقيقان توفي أحدهما كذلك منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن القرية بأكملها في حالة حزن في الوقت الحالي وفي انتظار عودة الجثة من المغرب لإقامة مراسم الجنازة، والوقوف على أسباب الوفاة.

وأكد السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن العالم المصري أبو بكر رمضان، توفي الخميس الماضي، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة "أكدال بمراكش"، مؤكدًا أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح سفير مصر بالمغرب، أن العالم المصري كان متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، مضيفًا أنه شعر بإرهاق شديد في أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفي.

وأضاف السفير المصري بالمغرب، أن النيابة العامة في مدينة مراكش، أجرت تشريحا لجثة العالم المصري، موضحة أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

فيما أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه يجرى التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد إلى مصر.