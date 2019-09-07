أنهت مدارس البحيرة، فعاليات أسبوعي النظافة والتشجير والتجميل، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بمشاركة 3900 مدرسة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "مصر أم الدنيا".

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تكثيف أعمال النظافة والتشجير والتجميل ودهان الأسوار وتغيير الأعلام، وتنفيذ الصيانة البسيطة وزيادة المساحات الخضراء بأفنية المدارس، وتركيب السبورات التفاعلية، مشيرا إلى أن لجان المتابعة والتقييم بالإدارات والمديرية، ستختار أفضل مدرسة بكل مرحلة تعليمية، فى تنفيذ فعاليات النظافة، إضافة إلى أفصل مدرسة بكل مرحلة على مستوى المديرية.

وفي السياق، أعلنت اللجنة المشكلة بإدارة إيتاي البارود التعليمية، برئاسة محمد دسوقي حسانين، مدير عام الإدارة التعليمية، وعضوية وجيه عبدالغني، وكيل الإدارة التعليمية، وجهاز المتابعة برئاسة عرفة خليل، مدير إدارة المتابعة بالإدارة، اختيار أفضل مدرستين بكل مرحلة، وتضمنت نتيجة التقييم فوز مدرستي إيتاي البارود الجديدة وجنبواي شرق للتعليم الأساسي، عن المرحلة الابتدائية، ومدرستي المستشار أمين الحناوي بكفر عوانة، وعمرو بن العاص الرسمية لغات، عن المرحلة الإعدادية، ومدرسة عزت النمر الثانوية العسكرية بنين، ومحمد عبدالعزيز مقلد الثانوية المشتركة بأرمانيا، عن المرحلة الثانوية.

وكانت لجان المتابعة بالإدارة، أجرت زيارات وجولات ميدانية لجميع مدارس الإدارة، ضمن فعاليات أسبوعي النظافة، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.