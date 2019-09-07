"الغرفة التجارية": تخفيضات أسعار الأحذية بـ"أهلا مدارس" بلغت 50%

قال عماد رشاد نائب رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية، إن النسخة الثالثة من "أهلا مدارس"، حققت نجاحًا كبيرًا، حيث شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يحتوي على كل المنتجات التي تخص الطالب مثل السلع الغذائية والمستلزمات والملابس المدرسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أنه بناءً على هذا النجاح جرى إطلاق السيارات والقوافل المتنقلة لتتبع هذه المبادرة لكي تصل منتجاتها إلى كل أسرة مصرية لا تستطيع الوصول إلى أرض المعارض.

وتابع، أن أمس الجمعة، زاد التزاحم على سيارات المبادرة، مؤكدًا على أن المنتجات كلها مصرية بالكامل، لافتًا إلى أن 200 شركة شاركت في النسخة الثالثة من المعرض هذا العام، حيث شهد المعرض أيضًا إقبالًا كبيرًا على الوجبات الخفيفة.

وأكد أن الأحذية شهدت تخفيضات كبيرة، وصلت إلى 50% عند بعض الماركات الكبرى، مشيرًا إلى أن الغرفة أدت دورًا مجتمعيًا كبيرًا عن طريق هذه المبادرة.