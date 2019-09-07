طيران الاحتلال يشن غارة ثالثة على موقع عسكري جنوب غزة

شن طيران جيش الاحتلال الإسرئيلي غارة ثالثة على موقع عسكري جنوبي مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأطلق طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل صواريخ على موقعين وسط وشمالي قطاع غزة.