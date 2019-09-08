انتشلت قوات الانقاذ النهري، جثة أحد الأشخاص وجار البحث عن آخر، اليوم السبت، من نهر النيل بقرية "الصبريات" في مركز دشنا محافظة قنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطاراً، يفيد أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت جثة محمود علي، 20 عاماً، فيما تحاول قوات الانقاذ النهري انتشال جثة شخص ثان يدعي محمد علي صديق، 20 عاماً، كلاهما مقيمين في شبرا الخيمة من نهر النيل.

وتبين من التحريات، أن الشابين أتيا من شبرا الخيمة لحضور زفاف أحد أقاربهم بقرية الصبريات، ونزلا نهر النيل للاستحمام فغرقا. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.