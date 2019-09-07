أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه وتعيين يعين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر".

كما تم إصدار أمر ملكى بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

بينما تم إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة، من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.