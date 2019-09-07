قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم، إن الإمارات تقف مع المملكة العربية السعودية في دعوتها لحوار يمني، مضيفا- في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" نقلتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية- "تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف "العربي لدعم الشرعية في اليمن" بكل صبر وحنكة واقتدار".

وأضاف قرقاش، أن "استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة"، مشيرا إلى أن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.

وكانت السعودية قد جددت دعوتها للأطراف اليمنية "الحكومة اليمنية" و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، للحوار في جدة وبحث قضية عدن التي شهدت قبل أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وأعلنت المملكة، في بيان الخميس الماضي، أنها تتابع التطورات الأخيرة في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد تهديداً لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.