ضبط عصابة تتاجر في الهيروين وبحوزة أفرادها أسلحة نارية وبيضاء بقليوب

ألقى رجال مباحث مركز شرطة قليوب، القبض على 3 عاطلين، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وأسلحة نارية وبيضاء.

وتلقى اللواء طارق العجيزي مدير الأمن، إخطارا، من الرائد محمود عقل رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، أكدتها التحريات، مفادها اتجار 3 عاطلين في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لحماية نشاطهم الإجرامي.

الإخطار أوضح أن العاطلين الثلاثة، يقيمون في منطي، دائرة المركز، وهم:

1- "ح. ل"31 سنة، السابق اتهامه في 6 قضايا مخدرات.

2- "م. و" 23 سنة.

3- "أ. ش" 25 سنة، السابق اتهامع في 16 قضية "مخدرات، وسرقة وسلاح".

وجرى العرض على اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبتقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين، بمعرفة النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز قليوب، وأمكن ضبطهم بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزتهم "سلاح ناري (فرد خرطوش محلي الصنع)، 2 طلقة من ذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 72 جراما، 350 جنيها، 3 هواتف محمول، 2 سلاح أبيض (مطواه)، وذلك حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية.

وبالكشف على الـ"توك توك" برقمي "شاسية 73657، زوموتور 9435"، تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 28288 لسنة 2019 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغ المدعو "قاسم. ب. ق" والمقيم دائرة المركز.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، واستيلائهم على مركبة الـ"توك توك" لتسهيل تنقلاتهم.

وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين،

وحرر عن واقعة الضبط، المحضر رقم 4461 لسنة 2019، إداري المركز، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.