"فرصة أخيرة".. رسالة من المشرف على التنسيق للمتخلفين عن تسجيل الرغبات

أعلن الدكتور سيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم منح فرصة أخيرة لطلاب الثانوية العامة المتخلفين عن تسجيل الرغبات بالمراحل الثلاث بسبب أي ظرف تعرّضوا لها، بأنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات لهم، غد الإثنين.

وكشف عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رصد التنسيق الأربعاء الماضي، على أن تُعلن النتيجة غدًا في الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري.

وأضاف "عطا"، أنه ما زالت هناك مقاعد شاغرة في بعض الكليات والمعاهد، كما أنه على الرغم من أن عدد المتقدمين للمرحلة الثالثة كان كثير جدًا بنحو 187 ألف طالب، إلا أنهم في المرحلة الثانية كانوا أكثر.

وأوضح المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه سيتم فتح باب تحويل تقليل الاغتراب للطلاب، بداية من بعد غد، الثلاثاء، وحتى الجمعة.