بالصور.. ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بمشاركة 19 فرقة

شهد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ونائبه المهندس أحمد عصام، يرافقهما اللواء جمال غزالي مدير الأمن، وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة نائبا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ختام فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والتي أقيمت في استاد النادي الإسماعيلي.

وقدمت الفرق المشاركة بالمهرجان، استعراض وداعه، أخرجه الفنان ماهر كمال مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومدير المهرجان ومخرج حفلي الافتتاح والختام، حيث جرى عمل استعراض جماعى للفرق المشاركة، على لحن المهرجان المميز "كل الشعوب جاية تغني في مهرجان الإسماعيلية.. والكل بيقدم فنه من الفنون الشعبية".

وشاركت في دورة المهرجان لهذا العام 19 فرقة فنية تمثل 9 دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 10 فرق محلية تابعة للهيئة العامة لقصورالثقافة.

وخلال الاحتفال كرم المحافظ جميع رؤساء الوفود والفرق التي شاركت في دورة المهرجان لهذا العام، والبالغ عددها 19 فرقة، وإهداء كل رئيس فرقة درع المهرجان وشهادة تقدير.

كما كرم المحافظ جميع الرعاة الرسمين من أبناء الإسماعيلية الذين ساهموا في دعم المهرجان بإهدائهم درع المحافظة.