قال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة الدهب باتحاد الصناعات، إنه يتوقع زيادة أسعار الذهب مرة أخرى، بعد تراجعها 13 جنيها خلال اليومين الماضيين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "لو بصينا على أسعار الذهب في خلال الـ3 أشهر الماضية، هنلاقي إن سعره بيرتفع باستمرار، على عكس يوم الجمعة الماضي، واللي نزل فيها 50 دولار للأوقية، وهو نزول غير متوقع".

وأشار إلى أن البعض يقولون أن النزول المفاجئ في الأسعار بسبب تصريح البنك الفيدرالي الأمريكي، بأن الاقتصاد العالمي ستحدث له طفرة وتحسنا كبيرين خلال الفترة المقبلة، لكن لا أعتقد أن هذا التصريح هو الذي أدى لهذا الانخفاض.

واستطرد أن ما يحدث في البورصة ونزول أسعار الذهب في الوقت السابق، ما هي إلا لعبة من مؤسسات اقتصادية كبرى تكون على علم بالقرارات الاقتصادية في البلاد الكبرى، لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة.

ونوه إلى أنه لا توجد أي مبررات توحي بانخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وأنه سيعاود الارتفاع مجددا.