"الثروة السمكية": نتعاون مع جميع المؤسسات لتأمين بحيرات الاستزراع

قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن هناك تعاونا وثيقا بينهم، وشرطة المسطحات المائية.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن هناك مفهوما تكامليا متواجدا دائما للعمل في بحيرات الاستزراع السمكي، من أهمها وجود حماية للمسطحات المائية، بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية، ووزارة الري، والصرف الصحي، للعمل على تأمين المسطح، وتوفير ما يحتاج إليه.

وأوضح أن بحيرة المنزلة، كانت مستهدفة بشكل كبير، لأنها أكبر البحيرات في مصر، وكان التعدي عليها قائما بطرق مختلفة، سواء بالصيد أو تجمعات الخارجين على القانون بها: "كل دا ابتدت الدولة تنظر ليه، ووجوب تطهيرها للاستفادة منها".

وأشاؤ إلى أن 80% من إنتاج مصر السمكي من الاستزراع، وتعتبر سادس دول العالم في الإنتاج السمكي، وأولى الدول الأفريقية.