علاقة مميزة وفريدة من نوعها، تجمع الكينج محمد منير والفنان محمد حماقي تظهر جليا بين الحين والآخر، آخرها كان في حفل أحياه حماقي داخل نادي وادي محرم بك في الإسكندرية، بحضور أكثر من 50 ألف شاب، وتلقى فيه العديد من الهدايا.

أحد الشباب الحضور في الحفل أهدى للفنان الشاب لافتة مكتوبا عليها "الكينج حماقي"، لكن الأخير اعتذر عن قبولها وقال: "مفيش غير كينج واحد، اسمح ههديها للكينج محمد منير".

مواقف عدة جمعت النجمين أظهر خلالها حماقي الكثير من الود للكينج، نرصدها في السطور التالية.

احترام متبادل

في 17 أغسطس 2015، أوقف حماقي فقرته في حفل زفاف الفنانة مي كساب وأوكا، حين أطل منير على مسرح القاعة المقام بها الحفل، احتراما لمكانته الكبيرة بين نجوم الغناء في الوطن العربي، وعزف وراء "الكينج"، ومن بين ما عزف كانت أغنية "الليلة يا سمرا".

مواساة في المرض

في 8 أكتوبر 2015، حرص الـ"ميجا ستار" على الاطمئنان على صحة "منير" بعد نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة إثر تعرضه لأزمة قلبية آنذاك.

ودوّن حماقي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "النجم الكبير محمد منير، ألف مليون سلامة عليك، نتمنى لك الشفاء العاجل".

دعوة على المسرح

في أكتوبر 2015 فترة مرض "الكينح"، أحيا حماقي حفلًا أصر خلاله على الغناء لمحمد منير، واختار أغنية "الليلة يا سمرا" التي لاقت استحسانا كبير لدى الجماهير.

وفور انتهاء المطرب الشاب من الغناء، قال للجمهور: "بتمناله من كل قلبي الشفاء، وبرجوكم تدعوله من قلبكم".

حب من الطفولة

تحدث حماقي عن علاقته بمنير في مقابلة على قناة "الحياة"، واستهل حديثه عنه بجملة "حبيبي محمد منير، قصتي مع منير من زمان، بسمعه من وأنا عيل صغير، هو مش مغني بس أنا اتعلمت منه تميزه".

وأضاف حماقي في حديثه عن منير، قائلا: "هو موجود في منطقة غنائية متفرّدة، لا يوجد أحد يشبهه أو ينافسه في تلك المنطقة".

حماقي يغني.. ومنير يجلس على المسرح

يحكي الـ"ميجا ستار" موقفا جمعه بـ"منير" في حفل زفاف أحد أقاربه، حين دخل الكينج وغنى معه "الليلة يا سمرا"، ثم قال له: "كمل وأنا هسمعك"، وفي أثناء ذهابه ليجلس مع الحضور، فوجئ بحماقي يغني أغنيته "المدينة"، فعاد "الكينج" وجلس على المسرح وظل يسمع، ما أثار دهشة حماقي.

وزاد حماقي في حواره مع الحياة: "التقينا بعدها، والكينج قال لي: (ايا حماقي المدينة اكتشاف.. غنيها)".