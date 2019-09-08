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مصر على موعد مع أول علاج شاف لمنتكسي فيروس سي

مصر على موعد مع أول علاج شاف لمنتكسي فيروس سي

"الزراعة" تعدم شحنة بط واردة من فرنسا لإصابتها بالسالمونيلا

"الزراعة" تعدم شحنة بط واردة من فرنسا لإصابتها بالسالمونيلا

مجلس الدولة ينشئ دائرتين جديدتين لنظر منازعات العقود في القاهرة

مجلس الدولة ينشئ دائرتين جديدتين لنظر منازعات العقود في القاهرة

186924طالبا تقدموا لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات

186924طالبا تقدموا لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات

عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى

عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى

الغرف التجارية: انخفاض أسعار الأدوات المدرسية بين 10 لـ15%

الغرف التجارية: انخفاض أسعار الأدوات المدرسية بين 10 لـ15%

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مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

باقة مميزة من الأوعية الادخارية تطرحها البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس بعد استحقاقها

باقة مميزة من الأوعية الادخارية تطرحها البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس بعد استحقاقها

100 نقابة عربية ودولية تتضامن مع سوريا ضد الإرهاب

100 نقابة عربية ودولية تتضامن مع سوريا ضد الإرهاب

"البنوك" تقود عملية انتقال شاملة للرقمنة.. و"الإنترنت البنكى" و"الدفع الإلكترونى" و"محافظ المحمول" أبرز الأدوات

"البنوك" تقود عملية انتقال شاملة للرقمنة.. و"الإنترنت البنكى" و"الدفع الإلكترونى" و"محافظ المحمول" أبرز الأدوات

عجائب غرف العمليات: "ذهب وزلط وأدوات منزلية" في بطون المرضى

عجائب غرف العمليات: "ذهب وزلط وأدوات منزلية" في بطون المرضى

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