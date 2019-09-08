قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى ثانى أيام جولته التفقدية بمحافظات الصعيد، بزيارة محافظة أسيوط، برفقة اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، وقيادات الوزارة، حيث بدأ جولته بتفقد محطة مياه الوليدية، التى تم تنفيذها، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، لخدمة 350 ألف نسمة، بمنطقة الوليدية و٩ قرى مجاورة، ومشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة التشيكى "أسيوط القديمة"، بطاقة 600 لتر/ثانية، والذى وجه الوزير بالانتهاء من تنفيذه وتشغيله فى يونيو المقبل.

وأكد الوزير، أن زيارته تهدف لتقديم دفعة قوية لمعدلات العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية المركزة حاليا فى محافظات الصعيد، من أجل توفير جميع الخدمات المختلفة لأهالينا بالصعيد، وبأعلى جودة، موضحاً أن مستوى خدمات المياه والصرف سيرتفع بشكل كبير فى الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن وزارة الإسكان تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات المختلفة بمحافظة أسيوط، وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وإنشاء مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وطريق هضبة أسيوط، وهو مشروع تنموى مهم جدا، وسيحقق عوائد تنموية كبيرة فى المحافظة فى الفترة القادمة، مؤكداً أنه تم وضع مخططات وجداول زمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات التى توقف العمل فيها فى فترات سابقة.

من جانبه، توجه اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، بالشكر لوزير الإسكان، ولجهوده الدؤوبة فى دفع العمل بالمشروعات المختلفة بالمحافظة، موضحاً أن المدن الجديدة بالمحافظة، ومشروع هضبة أسيوط، والذى يعد عملا هندسيا ضخما، وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، تعد نقلة نوعية ستغير من الشكل المعمارى والتنموى بالمحافظة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وتشمل (استكمال، وزيادة الطاقة، واستبدال المياه الجوفية بالمياه المرشحة) ببعض المراكز بمحافظة أسيوط، لخدمة مليون نسمة بالمحافظة، موضحاً أنه تم إنهاء وجارٍ تسليم عدد من مشروعات مياه الشرب بطاقة 115 ألف م3/يوم، بتكلفة 404 ملايين جنيه، لخدمة 760 ألف نسمة.

كما تفقد وزير الإسكان، ومحافظ أسيوط، ومرافقوهم، مركز خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والذى يضم، مركز تدريب به 4 قاعات مجهزة بأحدث الإمكانيات، لتنظيم ورش العمل، والدورات الخاصة بالكمبيوتر، وإقامة ندوات تعليمية، وعمل اجتماعات ومجموعات عمل، كما يضم مركز خدمة العملاء، لخدمة حوالى 180 ألف مستفيد بمنطقتى شرق وغرب، ومركز ومدينة أسيوط، ويتم به استقبال التعاقدات لعدادات المياه الجديدة، بالإضافة إلى إدارة العلاقات العامة والتوعية، والخط الساخن، لاستقبال شكاوى المواطنين بالمحافظة من خلال الخط الأرضى 125، والهاتف المحمول والواتساب، والعمل على حل تلك الشكاوى فى أقصر وقت ممكن.

وتجول الوزير بالمركز، وتفقد سير العمل بالإدارات المختلفة، وأجرى حوارا مع إحدى المواطنات بمركز خدمة العملاء، والتى أبدت رضاها عن مستوى الخدمة المقدمة، مشددا على ضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.