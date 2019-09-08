"الزراعة" تعدم شحنة بط واردة من فرنسا لإصابتها بالسالمونيلا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضبط شحنة "كتاكيت بط" عمر يوم واردة من فرنسا، مصابة بالسالمونيلا انتريتيدس.

ووفقا لتقرير رسمي عرضه الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهود وزارة الزراعه لحماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، أعدمت الهيئة الشحنة والتي تشمل 24624 كتكوت بط عمر يوم، بسبب إصابته بالسالمونيلا انتريتيدس والتي تنتقل للإنسان وتسبب أعراض تسمم غذائي وإسهال.

وأوضح التقرير أن معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، اكتشفت هذا النوع من البكتيريا في العينات، التي جرى سحبها بمعرفة الحجر البيطري بمطار القاهرة فور وصول الشحنة، لافتا إلى أنه جرت عملية الإعدام الكلي للشحنة طبقا للاشتراطات الصحية البيطرية.