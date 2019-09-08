مجلس الدولة ينشئ دائرتين جديدتين لنظر منازعات العقود في القاهرة

أصدر المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، قراره رقم 484 لسنة 2019 بإنشاء دائرتين جديدتين بمحكمة القضاء الإداري وتحديد اختصاصاتهما، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تنشأ دائرتين جديدتين بمحكمة القضاء الإداري على النحو التالي:

أولا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلـس الدولة بالقاهرة، تختص - عدا ما تختص به الدائرة الثالثة - بنظـر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:

1. العقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها.

2. تخصيص أراضي الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضـع اليد والعقـود الخاصة بها، وجميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.

3. قرارات إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة.

4. طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.

5. منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

ثانيا: دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية، تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:

1. العقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها.

2. تخصيص أراضي الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضع اليد والعقود الخاصة بها، وجميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.

3. قرارات إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة.

4. طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.

5. منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

ونصت المادة الثانية على أن تحال جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هاتين الدائرتين إليهما بحالتها، بقرار من رئيس الدائرة في موعد غايته 30 سبتمبر 2019، ما لم تكن الدعاوى محجوزة للحكم.