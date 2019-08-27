هنأ شيوخ مجلس الدولة الجدد نواب رئيس مجلس الدولة، المستشارين محمد حسام الدين، وأسامة محرم، وأنور خليل، وأحمد عبدالتواب، بالإضافة إلى طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا؛ المستشار الدكتور أبو بكرالصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة توليه منصبه الجديد كرئيس لهيئة قضايا الدولة وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي به.

وأعرب شيوخ مجلس الدولة الجدد، على أن تقديم التهنئة للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، تأتي في إطار خطة الدولة الطموحة نحو إرساء قيم العدالة وتحقيق مبدأ سيادة القانون ليكون مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية وتعزيزا لمبدأ النزاهة والشفافية، وتوكيداً للمبدأ الدستوري في التعاون والتكامل الفاعل بين أعضاء الأسرة القضائية بشئونها المُشتركة في المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

حضر اللقاء، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى عضو المجلس الأعلى، والمستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني والمستشار محمد أبو المواهب والمستشار أحمد عبدالرؤوف والمستشار حاتم علي عبدالعال الأمين العام لهيئة قضايا الدولة.