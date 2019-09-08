ينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غداً، مؤتمراً عالمياً بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات"، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام، أكثر من 75 متحدثاً وخبيراً من دول مصر وباكستان وسنغافورة والكاميرون والإمارات والبحرين وعمان ولبنان والأردن والسودان والجزائر والمغرب وتونس، إضافة إلى أساتذة وباحثين متخصصين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية.

ويستعرض المتحدثون من خلال البحوث وأوراق العمل 6 محاور رئيسية تشتمل، تقنيات ما بعد 2018، والتحول في المكتبات، وتأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات، والابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات، والبرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع والحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات ومحور المكتبة والمجتمع من حيث العلاقة والحاجات المتطورة، إلى جانب أربع جلسات رئيسية حوارية تعقد لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار.

ويأتي المؤتمر الذي يدشن به مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية أنشطته وبرامجه الثقافية، بمشاركة عددٍ من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث.