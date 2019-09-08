قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن الذكاء الاصطناعي ملف في غاية الأهمية بالنسبة للصناعات الدفاعية لتحقيقه السرعة والدقة وزيادة الإنتاجية، ووزارة الإنتاج الحربي تحاول اللحاق بركب الصناعات الحديثة عن طريق تنفيذ خطوط إنتاجية لصناعات الثورة الرابعة بالتعاون مع مركز بحوث وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات، أنه لا يمكن لأي جهة صناعية في العالم أن تنهض بالصناعات الحديثة دون وزارة التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.