أعلن اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري، اليوم الأحد، عن تقدم مصر بملف لاستضافة مؤتمر "sea trade cruise med"، والذي يعد أحد أهم المؤتمرات والمعارض السياحة البحرية على مستوى العالم.

وقال رئيس قطاع النقل البحري، إن رئيس مجلس الوزراء وافق على المذكرة المقدمة من وزير النقل لاستضافة المؤتمر والمعرض الدولي، لافتا إلى أنه في حالة الموافقة على الطلب ستكون مصر أول دول المنطقة تنظيما لهذا المعرض.

وأوضح صالح، في بيان له، اليوم، أن جوردي كابللي، السكرتير العام لمنظمة الميد كروز، وعد خلال زيارته للإسكندرية بدعم الملف المصري، لاستضافة إقامة معرض ومؤتمر "سي تريد كروز ميد 2022 " بمصر.

وأضاف أن وزارة النقل اتفقت أيضا مع منظمة الميدكروز على التعاون مع مصر في مجال التسويق والترويج لميناء الإسكندرية والموانيء المصرية، فضلا عن تسويق محطة الركاب البحرية واستقدام خطوط ملاحية سياحية إلى ميناء الإسكندرية.

يذكر أن معرض sea trade cruise med 2022 يعد من أكبر المعارض التي تقام منذ 35 عاما، ومن المتوقع أن يحضره خلال دورته عام 2020 نحو 13 ألف من المهتمين بتنظيم الشراكات المربحة في مجال السياحة البحرية.