سلم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، 17 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة.

كما تابع إنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع، وتقسيط المتبقي من سعر ربطها، لافتاً إلى أن هذا يعد إنجاز كبيرا.

وقال المحافظ، إنه جرى تسليم 17 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "بركات السيد علي محمود من مدينة الحامول بمساحة 19م2، روماني جرجس حسن من مدينة الحامول بمساحة 129.5م2، محمد سامي عبدالمنعم من مدينة دسوق بمساحة 127م2، جمال محمد علي من مدينة سيدي غازي بمساحة 35.32م2، سعد الهنا فتحي محمد من مدينة الحامول بمساحة 114م2، حمدي محمد رشاد من مدينة الحامول بمساحة 124.53م2، السيد عبدالله محمد من مدينة الحامول بمساحة 183م2، اسامة عرفات محمود من مدينة الحامول بمساحة 210م2، عبدالمقصود محمود عبدالمقصود من مدينة سيدي سالم بمساحة 95.90م2، رضا عبدالحميد محمد شحاته من مدينة سيدي غازي بمساحة 313.34م2".

كما سلم العقود لـ معاذ معاذ ابراهيم من مدينة بلطيم بمساحة 227م2، عبدالحليم حسن أبوالعز من مدينة الحامول بمساحة 210م2، كمال الدين علي أبوزيد من مدينة الحامول بمساحة 155م2، ولاء السيد عبدالحميد من مدينة مطوبس بمساحة 3684.90م2، بهجات حسان محمد من مدينة بلطيم بمساحة 132.90م2، ورثة حمدي فتوح الشناوي من مدينة كفرالشيخ بمساحة 267.87م2، أحمد عبدالنبي الغريب من مدينة الحامول بمساحة 107.67م2"، وذلك ضمن أعمال لجان تقنين أراضي املاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون.

ودعا أصحاب عقود التقنين بالمحافظة، المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتاً إلى أنه بدأت حملة لقطع المرافق لعدم استكمال أصحابها الإجراءات.

وأشار إلى أن باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً انه جرى تسهيل الإجراءات بصورة كبيرة.

وتابع: "في البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة على ثلاث دفعات، ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي، ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال إجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينها 915 طلب تقنين، يتبعوا جهات معنية أخرى، والباقي يتبع محافظة كفرالشيخ.