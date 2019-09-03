أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافط كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، على استعداد وجاهزية جميع المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة، وتقديم تقرير شهري بكل مركز ومدينة بعدد الطلبات التي قدمت وعدد الطلبات التي تم الانتهاء منها والتي تم تنفيذها، وذلك بناءً علي تكليفاته، بعدم التعامل مع المواطنين إلا من خلال مكاتب خدمة المواطنين في الديوان العام بالمحافظة والمراكز التكنولوجية، وذلك حرصاً علي تقديم خدمة المواطنين، وذلك سواء في الديوان العام أو المراكز التكنولوجية لعدم التقاء طالب الخدمة مع مؤدي الخدمة منعاً للفساد المالي والإداري داخل الادارات أو المراكز والمدن.

وأوضح المحافظ أنه يتابع دور المراكز التكنولوجية في إصدار التراخيص في المحافظة من بناء وهدم وترميم ومحاضر بينية وصلاحيات، وتحصيل القوانين الخاصة في أعمال القرى عن طريق المراكز طبقاً للقانون، وأن المراكز التكنولوجية واجهة للمستخدم لتسهيل الاستخدام، وأن القوانين تابعة لتحصيل خزينة الدولة، مؤكدا أنه يتم مراقبة الأداء بصورة دائمة وفي حالة وجود أخطاء سيتم محاسبة المقصرين من العاملين.

شدد "طه" على تسخير كل السبل والإمكانيات للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على أهمية المراكز التكنولوجية في تطوير العمل الإداري وخدمة المواطنين بالشكل اللائق، وضرورة فصل متلقي الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات، لتسهيل وتيسير قضاء مصالح المواطنين، وحل مشكلات المواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد وتفعيل دور المنظومة الالكترونية (المراكز التكنولوجية)، وتعظيم موارد الدولة.