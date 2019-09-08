أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مدارس المحافظة تواصل استعدادتها المكثفة لضمان جاهزيتها التامة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف النيلي، اليوم، أن هناك لجان متابعة تواصل الجولات الميدانية لمديري الإدارات التعليمية وأقسام المتابعة، لتفقد استعداد المدارس لبدء الدراسة ومعالجة السلبيات الموجودة فورا بسبل مبسطة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن الإدارات التعليمية بجميع أرجاء مطروح تبدأ في توزيع الكتب المدرسية على المدارس التابعة لها، لضمان تسليمها للطلاب فورا مع انطلاق الموسم التعليمي الجديد.

ولفت إلى أن انطلاق مبادرة مدرسة السيدة عائشة بتنظيم محاضرات تدريبية تأهيلية لطالبات الصف الأول الإعدادي، يحاضر فيها صفوة معلمي المواد الدراسية بالمدرسة لرفع المستوى التعليمي للطالبات.

وأكد النيلى على الجهد المتميز لمسؤولي مدرسة السيدة عائشة، بتلك المبادرة المتميزة للارتقاء بمستوى الطالبات الجدد اللائي يواجهن بعض الصعوبات في التأقلم مع مناهج التعليم الإعدادي.