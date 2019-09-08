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الليلة.. صراع الزمالك وبيراميدز على الكأس 86

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إجراء 229 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار"

إجراء 229 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار"

شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهندي

شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهندي

الأوقاف: المسلمون لم يهدموا أي تماثيل سوي ما كانت تعبد بالكعبة

الأوقاف: المسلمون لم يهدموا أي تماثيل سوي ما كانت تعبد بالكعبة

ارتفاع أسعار الدواجن جنيها.. وغرفة القاهرة: منع استيرادها "شو إعلامي"

ارتفاع أسعار الدواجن جنيها.. وغرفة القاهرة: منع استيرادها "شو إعلامي"

القبض على خفير بحوزته بندقية ميري مسروقة منذ أحداث 2011

القبض على خفير بحوزته بندقية ميري مسروقة منذ أحداث 2011

أصيبت بالاكتئاب بسبب شقيقتها.. ماذا تعرف عن سيرينا ويليامز؟

أصيبت بالاكتئاب بسبب شقيقتها.. ماذا تعرف عن سيرينا ويليامز؟

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جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

كشف أسنان مجانا.. طبيب "السيدة زينب" يعالج التلامذة غير القادرين: لازم ندعمهم

كشف أسنان مجانا.. طبيب "السيدة زينب" يعالج التلامذة غير القادرين: لازم ندعمهم

صانع الذهب لآمون وأكبر مقبرة صف.. اكتشافات "الآثار" بـ ذراع أبو النجا

صانع الذهب لآمون وأكبر مقبرة صف.. اكتشافات "الآثار" بـ ذراع أبو النجا

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

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